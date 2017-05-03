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Президент оказал матпомощь родственникам семей погибших от оползня

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ВБ

Алмазбек Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Распоряжением главы государства из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 000 (семьсот тысяч) сомов для оказания материальной помощи по 100 000 (сто тысяч) сомов родственникам семей Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/359271
Теги:
Алмазбек Атамбаев, гуманитарная помощь, Узгенский район, оползень
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Сюжет: Сход оползня в селе Аюу (21 материалов)
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Комментарии
Nurik Armaev
03.05.2017, 10:20
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Ну президент у нас богатый, неплохо в 90е набизнесменил.

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Манас Кадыров
03.05.2017, 11:10
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 3
Комментариев: 35

Nurik Armaev

Ну президент у нас богатый, неплохо в 90е набизнесменил.

Он не единственный состоятельный человек в стране, но когда речь идёт о помощи пострадавшим, редко кто из депутатов, олигархов, политиков жертвует свои кровные.

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