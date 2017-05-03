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Российско-Кыргызский фонд планирует работать с микрокредитными компаниями

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Гулиза Авазова

Российско-Кыргызский фонд развития планирует работать с микрокредитными компаниями. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил глава фонда Кубанычбек Кулматов на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, фонд в настоящее время делает акцент на работе с регионами. В частности с фермерами, которые в основном сотрудничают с микрокредитными компаниями из-за простых условий.

Он добавил, что правила кредитования в этих микрокредитных компаниях такие же, как и в коммерческих банках.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".

URL: http://www.vb.kg/359304
Теги:
земельный участок, Российско-кыргызский фонд развития
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