Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

Посол КР в Узбекистане вручил верительные грамоты президенту РУз Мирзиёеву

149  0
ВБ

2 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков вручил верительные грамоты президенту РУз Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Торжественная церемония вручения состоялась в Сенате Олий Мажлис.

В своей приветственной речи Мирзиёев отметил, что проведенные в Самарканде переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана открыли новую страницу двустороннего сотрудничества.

"Узбекистан готов к еще более эффективным взаимосвязям с Кыргызстаном на основе взаимного уважения, обоюдного признания интересов сторон и в соответствии с нормами международного права", - отметил глава государства РУз.

URL: http://www.vb.kg/359329
Теги:
МИД, посольство, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  