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Пуск ракеты с Байконура привел к двум жертвам

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 14 июня привел к двум жертвам. Как сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в обоих случаях смерть наступила из-за ожогов в результате степного пожара, возникшего после падения частей ракеты-носителя.

Гражданин Казахстана Вячеслав Тыц был госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы города Жезказган с термическими ожогами второй-третьей степени. Позднее его перевели в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, однако из-за большой площади поражения спасти пациента не удалось. Как уточняют в министерстве,Тыц был сотрудником российского "НПО машиностроения" и выполнял работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.

Ранее от аналогичных травм скончался еще один гражданин Казахстана - Юрий Хатюшин.

Площадь возгорания превышала 190 квадратных километров

Для расследования обстоятельств произошедшего была создана комиссия в составе сотрудников российской госкорпорации "Роскосмос" и других специалистов, которая пришла к выводу, что возгорание носило техногенный характер в условиях "сложной погодной обстановки". Сильный ветер и высокая температура воздуха стали причиной быстрого распространения пожара в степи, утверждают эксперты. По оценкам научно-исследовательского центра "Гарыш-Экология", площадь возгорания составила 193 квадратных километра.

Российские и казахстанские специалисты пообещали "применять беспилотные летательные аппараты" для контроля за обстановкой во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

В 2016 году несколько раз "по техническим причинам" переносились запуски с другого космодрома - "Восточный". Кроме того, в ходе строительства объекта рабочие многократно бастовали из-за невыплат зарплат и хищений, ущерб от которых оценен в 1,5 млрд рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел.

URL: http://www.vb.kg/362602
Теги:
Казахстан, космонавтика
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