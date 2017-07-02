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Кержаков и Черчесов наградили победителей фестиваля "Футбол для дружбы"

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Гулиза Авазова

В Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе "Нова Арена" завершились состязания в рамках пятого фестиваля "Футбол для дружбы". Отметим, на этом фестивале Кыргызстан представлял лучший игрок Школьной лиги-2016 Улан Дуйшонкулов.

Он играл в команде российского юного тренера Антона Иванова, так как ранее заявленный наставник из Украины не прибыл.

Свой стартовый матч команда Дуйшонкулова провела c командой "желтых" возглавляемых юным тренером Фелипе Соаресом из Португалии. Этот матч они уступили со счетом 0:2. И тем самым потеряли шансы побороться за кубок. Затем в матче дружбы с командой "циан", проигравшей также на стадии четвертьфинала, одержали победу со счетом 6:0, где Дуйшонкулов отметился голом.

В финальном матче встретились команды в оранжевых и фиолетовых футболках. Перед финальным матчем право символического первого удара по мячу предоставили игроку сборной России Александру Кержакову, который позже принял участие в награждении игроков.

В эпичном финальном матче победу одержала команда оранжевых юного тренера из Словении Рене Ламперта, который в прошлом году сам участвовал в фестивале в качестве игрока и выиграл золото. Таким образом, его команда выиграла финальную встречу со счетом 4:3, вместе с этим золото и кубок фестиваля.

В церемонии награждения приняли участие руководство Футбольного союза России, а также главный тренер Станислав Черчесов, которые вручили подарки победителям.

Отметим, в этом проекте собраны юные футболисты из 64 стран, которые поделены на восемь "сборных дружбы". Эти восемь команд на фестиваль готовили также юные тренеры из разных стран. Кыргызстанец играл в одной команде вместе с представителями Уругвая, Бангладеш, Ганоя, Македонии, Голландии, Таджикистана и Ирака.

Сегодня участники проекта примут участие в международном форуме.

URL: http://www.vb.kg/362604
Теги:
турнир, фестиваль, футбол
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