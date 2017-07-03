Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

В Баварии после ДТП загорелся туристический автобус, есть пострадавшие

172  0
www

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел, передает DW. "Речь идет об очень тяжелом ДТП", - заявил представитель управления полиции в Байройте в понедельник, 3 июля.

Согласно первым данным, в результате происшествия 37 человек пострадали. На вопрос, имеются ли погибшие, представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить. Агентства сообщают, что несколько человек считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 48 пассажиров.

Автобан № 9 в Баварии полностью перекрыт. Задействованы спасательные вертолеты.

URL: http://www.vb.kg/362652
Теги:
Германия, ДТП, туризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  