В Каракольском государственном природном парке Иссык-Кульской области установили фотоловушки для наблюдения за дикими животными и изучения среды их обитания. Об этом сообщает NABU Кыргызстан.

По данным организации, работы проводились с 19 по 25 ноября сотрудниками отдела мониторинга NABU Кыргызстан совместно со специалистами природного парка.

В рамках мероприятия для сотрудников парка также организовали практический мастер-класс по использованию фотоловушек. Специалисты поделились опытом правильной установки и эксплуатации оборудования, а также обработки полученных данных.

Ранее организация установила фотоловушки в долине Чон-Кошой Таласского района Таласской области, государственном природном парке "Беш-Таш" и на Алайских горных хребтах.

NABU Кыргызстан на протяжении многих лет устанавливает фотоловушки на территории страны и изучает среду обитания диких животных. В объективы камер попадают снежные барсы, рыси, волки, медведи, архары, горные козлы, маралы, косули, лисы и другие дикие животные.

Как отметили в организации, проводимые мероприятия направлены на расширение возможностей мониторинга биологического разнообразия природного парка и повышение технических навыков его сотрудников.