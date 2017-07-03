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В Таласской области 70-летний пенсионер в пьяном угаре убил собутыльника

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ВБ

В Манасском районе Таласской области милиционерами по горячим следам задержан местный житель, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 1 июля примерно в 20.30 в с. Покровка Манасского района был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа установила личность убитого, им оказался К.Ж., 1960 года рождения, житель одного из сел района.

По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения.

По горячим следам при попытке к бегству подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин Ю.В., 1948 года рождения, житель Манасского района, ранее судимый.

Уголовное дело возбуждено по ст. 97 ч.2 ("Убийство") УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

URL: http://www.vb.kg/362657
Теги:
пожилые люди, Таласская область, убийство
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