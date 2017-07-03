Калыбек Эльтуйбасов (Салянов) объявлен в розыск по делу Камилы Дуйшебаевой

В расследовании уголовного дела по убийству, совершенному в 2014 году, есть определенный сдвиг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным главного следственного управления, в ходе расследования уголовного дела по убийству Камилы Дуйшебаевой объявлен в розыск гражданин Калыбек Эльтуйбасов (Салянов), воспрепятствовавший производству следствия.

В середине марта 2014 года Эльтуйбасов и владелец сауны гражданин А.Н., заведомо зная о проводимых действиях со стороны сотрудников милиции по изъятию записей камер видеонаблюдения, установленных в сауне, приняли меры по удалению записей за 10 марта того года.

"Действия Эльтуйбасова К. и гражданина А.Н. воспрепятствовали объективному, всестороннему и полному расследованию уголовного дела в соответствии со ст. 19 УПК Кыргызской Республики. По данному факту 29 июня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 ("Воспрепятствование производству следствия")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце июня 2017 года Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову) заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК КР. По имеющимся данным, он выехал за пределы республики. В настоящее время в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Напомним, 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах была убита 19-летняя Камила Дуйшебаева. Дело стало резонансным в связи с тем, что в нем фигурировало имя родственника экс-генпрокурора Аиды Саляновой.