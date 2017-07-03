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Калыбек Эльтуйбасов (Салянов) объявлен в розыск по делу Камилы Дуйшебаевой

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Айдана Абдуваитова

В расследовании уголовного дела по убийству, совершенному в 2014 году, есть определенный сдвиг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным главного следственного управления, в ходе расследования уголовного дела по убийству Камилы Дуйшебаевой объявлен в розыск гражданин Калыбек Эльтуйбасов (Салянов), воспрепятствовавший производству следствия.

В середине марта 2014 года Эльтуйбасов и владелец сауны гражданин А.Н., заведомо зная о проводимых действиях со стороны сотрудников милиции по изъятию записей камер видеонаблюдения, установленных в сауне, приняли меры по удалению записей за 10 марта того года.

"Действия Эльтуйбасова К. и гражданина А.Н. воспрепятствовали объективному, всестороннему и полному расследованию уголовного дела в соответствии со ст. 19 УПК Кыргызской Республики. По данному факту 29 июня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 ("Воспрепятствование производству следствия")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце июня 2017 года Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову) заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК КР. По имеющимся данным, он выехал за пределы республики. В настоящее время в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Напомним, 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах была убита 19-летняя Камила Дуйшебаева. Дело стало резонансным в связи с тем, что в нем фигурировало имя родственника экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

URL: http://www.vb.kg/362661
Теги:
Аида Салянова, МВД, розыск, убийство
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Комментарии
Адилет Кадыров
03.07.2017, 15:34
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Комментариев: 64

Это еще раз подтверждает тот факт, что кем бы ты не был, но рано или поздно справедливость восторжествует, я не злорадствую, просто это яркий пример того, как нельзя себя вести будучи генпрокурором. Она сама виновата в своих бедах, послушалась Текебаева и вот теперь проблема за проблемой.

+2
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monday xxx
03.07.2017, 15:37
Карма: +9
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Комментариев: 27

правильно.закон для всех будь ты родней генпрокурора или еще кем-то .и каждый должен понести наказания  за  свои грязные делишки

Адилет Кадыров

Это еще раз подтверждает тот факт, что кем бы ты не был, но рано или поздно справедливость восторжествует, я не злорадствую, просто это яркий пример того, как нельзя себя вести будучи генпрокурором. Она сама виновата в своих бедах, послушалась Текебаева и вот теперь проблема за проблемой.

+2
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смит и вессон
03.07.2017, 15:55

Адилет Кадыров

Это еще раз подтверждает тот факт, что кем бы ты не был, но рано или поздно справедливость восторжествует, я не злорадствую, просто это яркий пример того, как нельзя себя вести будучи генпрокурором. Она сама виновата в своих бедах, послушалась Текебаева и вот теперь проблема за проблемой.

по этому поводу есть много цитат и сказаний как у кыргызов так и у других народов..а справедливость и истина -одна..так что будем ждать справедливого наказания..

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роза
03.07.2017, 16:11

Мелиса баке за уши и на кичу. Он его прикрывал и прекрасно знал эти дела.

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Тимур Байменов
03.07.2017, 16:36
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Саляновой надо было головой думать прежде, чем связываться с таким человеком, как Текебаев. Кстати почему это дочка так похожа на Текешу...

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Руслан Рустамович
03.07.2017, 16:51
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Комментариев: 75

Ну и делов же натворила Салянова. Ее дядя в таком возрасте гулял с молоденькими и как молодой пацан гонял на тонированной полностью бмв, видать семейка такая невоспитанная, что получив власть начала брать сполна от жизни все. 

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