В Бишкеке избили семимесячную девочку. Для ухода за ней нужен волонтер

На днях в реанимацию бишкекской больницы поступила семимесячная девочка в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в общественном фонде "Лига защитников прав ребенка".

У нее были ушиб головного мозга, множественные гематомы. В нанесении телесных повреждений подозреваются родственники девочки и сейчас ведется расследование. Основная опасность ее жизни миновала и сегодня ее переведут в отделение, и в связи с этим ОФ ищет волонтера для девочки.

"Сегодня девочку переведут из реанимации в отделение. Маму нельзя допускать к ребенку, пока идет следствие и не будет результатов расследования. Волонтеры могут помогать посменно, полдня, день, ночь", - написала руководители фонда Назгуль Турдубекова.

Все желающие стать волонтерами могут звонить по телефону: 0555 69 13 12 (Динара).