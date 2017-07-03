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На объездной дороге произошло ДТП. Из пострадавших 7 человек двое погибли

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Родион Решетов

Сегодня, 3 июля, около 13.15 на объездной дороге в Чуйской области произошло ДТП. По сообщению областного УПМ, в результате происшествия пострадали семь человек. Из них двое погибли в больнице, не приходя в сознание.

Кроме того, четверым гражданам, включая ребенка, была оказана амбулаторная помощь. Еще один пострадавший госпитализирован в отделение реанимации в Ысык-Атинскую территориальную больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

"ДТП произошло на объездной дороге на 43-м километре. Водитель направлялся из Бишкека в Нарынскую область, но не справился с управлением и вылетел на обочину. Автомашина марки "Хонда Одиссей" слетела с дороги и перевернулась", - сообщил старший инспектор пресс-службы УПМ Чуйской области Тилек Исаев.

URL: http://www.vb.kg/362676
Теги:
ДТП, Чуйская область
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