Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

O!TV – онлайн-телевидение без приставок и антенн

 0

Разнообразие отличного контента на любом экране: более 130 телеканалов, десятки тысяч фильмов и сериалов. Смотрите кино, новости, спорт и любимые телепередачи с любого мобильного устройства - смартфона, планшета и на всех телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV без антенн, приставок и проводов. Телевидение всегда с вами – в поездке на Иссык-Куль, на дачу, на работе или дома, в очереди или в пробке, по всему Кыргызстану!

Просто скачайте бесплатное приложение O!TV и авторизуйтесь. Вы получите:

  1. Четкость и сочность изображения.
  2. Более 130 каналов. Огромный выбор телеканалов. Сохраняйте любимые каналы в избранном.
  3. Возможность отложенного просмотра до 3 дней.
  4. Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств.

Пакеты каналов, доступные для подключения

Пакет "O!TV Базовый" - 40 каналов – 3 сома в сутки. Подключение *750*1#вызов

Пакет "O!TV Стандарт" - 100 каналов – 5 сомов в сутки. Подключение *750*2#вызов

Пакет "O!TV Премиум" - 130 каналов – 7 сомов в сутки. Подключение *750*3#вызов

Для подключения доступна удобная линейка тарифов для смартфонов "Переходи на О! + TV" (мобильное ТВ + быстрый безлимитный интернет + бесплатное общение в сети О!);

Тариф для дома или дачи "Безлимит 4G + О!TV" (130 ТВ каналов + быстрый безлимитный интернет).

"Мобильное телевидение O!TV" – отличный продукт на рынке Кыргызстана. Подключайтесь и вы!

O!TV - Приятного просмотра.

URL: http://www.vb.kg/362680
Теги:
#O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  