O!TV – онлайн-телевидение без приставок и антенн

Разнообразие отличного контента на любом экране: более 130 телеканалов, десятки тысяч фильмов и сериалов. Смотрите кино, новости, спорт и любимые телепередачи с любого мобильного устройства - смартфона, планшета и на всех телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV без антенн, приставок и проводов. Телевидение всегда с вами – в поездке на Иссык-Куль, на дачу, на работе или дома, в очереди или в пробке, по всему Кыргызстану!

Просто скачайте бесплатное приложение O!TV и авторизуйтесь. Вы получите:

Четкость и сочность изображения. Более 130 каналов. Огромный выбор телеканалов. Сохраняйте любимые каналы в избранном. Возможность отложенного просмотра до 3 дней. Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств.

Пакеты каналов, доступные для подключения

Пакет "O!TV Базовый" - 40 каналов – 3 сома в сутки. Подключение *750*1#вызов

Пакет "O!TV Стандарт" - 100 каналов – 5 сомов в сутки. Подключение *750*2#вызов

Пакет "O!TV Премиум" - 130 каналов – 7 сомов в сутки. Подключение *750*3#вызов

Для подключения доступна удобная линейка тарифов для смартфонов "Переходи на О! + TV" (мобильное ТВ + быстрый безлимитный интернет + бесплатное общение в сети О!);

Тариф для дома или дачи "Безлимит 4G + О!TV" (130 ТВ каналов + быстрый безлимитный интернет).

"Мобильное телевидение O!TV" – отличный продукт на рынке Кыргызстана. Подключайтесь и вы!

O!TV - Приятного просмотра.