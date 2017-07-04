В Китае арестованы 30 человек, причастных к созданию "портального автобуса"

Полиция Шанхая начала расследование в отношении создателей автобуса TEB, которых заподозрили в масштабной афере. Правоохранительные органы арестовали около 30 человек, работавших над транспортом и скрывающихся от инвесторов, передает TJournal.

Автобус разрабатывала компания Huaying Kailai, которая позволяла индивидуальным предпринимателям вкладывать финансы в свои изобретения. Как отметили полицейские, в расследовании мошенничества сотрудников компании участвуют бизнесмены, инвестировавшие в "портальный автобус".

Правоохранительные органы заявили, что работники Huaying Kailai подозреваются в незаконном сборе средств. Они попросили остальных инвесторов, вложившихся в проект TEB, сообщить об этом в полицейский участок. Жалобы уже подали как минимум 72 бизнесмена, которые с октября 2016 года вложили в "автобус будущего" около 720 миллионов долларов.

Впервые прототип TEB показали в 2010 году, однако первую версию испытали только в мае 2016 года на одной из улиц Шанхая. "Автобус будущего" должен был двигаться над автомобильным трафиком, позволяя миновать пробки и другие машины. Транспорт напоминал монорельс и вмещал до 1200 человек.

В августе 2016 года Huaying Kailai заподозрили в мошенничестве. Китайские СМИ обратили внимание на то, что автобус не проходил полноценных испытаний, не соответствует техническим требованиям дорог общего пользования и превышает допустимую меру загрузки пассажиров. Инженеры поспешили успокоить инвесторов и заявили, что концепт действительно работает.

Уже в декабре 2016 года "портальный автобус" нашли брошенным на окраине Шанхая. Проектом перестали заниматься инженеры, а менеджеры несколько месяцев не выходили на связь. В июне 2017 года власти демонтировали рельсы, на которых проходили испытания TEB.