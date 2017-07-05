США и Южная Корея провели ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР

Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Пока глава Госдепа призывает к скоординированному дипломатическому давлению. Однако, как отмечает NewsRu.com со ссылкой на Reuters, в распоряжении США есть и более жесткие варианты, включающие морскую блокаду, которая ставит страны на грань военного противостояния. США готовы применить все силы и средства для отражения угрозы, объявил Пентагон.

В ночь на среду командование воинского контингента США, дислоцированного в Южной Корее, сообщило о совместных учениях, нацеленных на противодействие "дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи". Во время стрельб у восточного побережья Южной Кореи применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo.

Los Angeles Times сообщает, что учения прошли в 10 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Южную и Северную Кореи.

В Пентагоне заявили, что эти комплексы позволяют Вашингтону и Сеулу наносить точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР а вся система может быть оперативно развернута в боевых условиях.

Военное ведомство США подчеркнуло "непоколебимое" намерение защитить союзников, включая Южную Корею. Официальный представитель Минобороны Дана Уайт в связи с новым испытанием баллистической ракеты в Северной Корее указала: "Мы по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников и применить полный спектр сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи".

Во вторник КНДР осуществила очередной пуск новой ракеты. По распространенным Пхеньяном данным, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) преодолела расстояние в 933 км, поднявшись на высоту 2,8 тыс. км. В США позже подтвердили, что Северной Корее удался запуск МБР. А в Пхеньяне подчеркнули, что ракета может нести "большую ядерную боеголовку".

Совбез ООН обсудит запуск в открытом режиме

Постоянное представительство США при ООН сообщило, что заседание СБ ООН в связи с ракетным пуском по инициативе американской стороны, а также Японии и Южной Кореи, намечено на 15:00 местного времени (22:00 по Москве).

По данным СМИ, США просили о закрытом заседании, но Совбез решил не выключать камеры. Следить за обсуждением в прямом эфире можно на сайте ООН.

Reuters анализирует варианты для США

На заседании Совбеза речь, по-видимому, пойдет о дальнейшем усилении санкций против КНДР. Агентство Reuters в этой связи отмечает, что Северная Корея уже сейчас - и на протяжении длительного времени - является самым экономически изолированным государством в мире. Однако они не смогли помешать прогрессу ядерной и ракетной программ.

Впрочем, варианты для дальнейшего ужесточения есть: объявление нефтяного эмбарго, запрещение деятельности северокорейской авиакомпании, перехват грузовых судов, а также санкции в отношении китайских банков, не прекращающих бизнес с Северной Кореей.

Reuters указывает, что в этой сфере многое зависит от позиции Китая, которая на протяжении многих лет остается умеренной. В Пекине опасаются, что полный коллапс северокорейской экономике приведет к тому, что Китаю придется разбираться одновременно с кризисом на полуострове и с сотнями тысяч беженцев на своей территории.

Еще одно возможное направление для давления - проведение скрытых операций. Прежде всего, речь идет о кибератаках. Reuters напоминает, что с помощью атаки вируса Stuxnet, уничтожившего сотни центрифуг, была подорвана ядерная программа Ирана. По данным агентства, США пытались подобным образом воздействовать и на разработки в Северной Корее - в 2009 и 2010 годах - но атаки были безуспешными.

Также кибератаке могут быть подвержены и сами ракеты - вскоре после их старта. Некоторые СМИ связали частые в последнее время провалы северокорейских испытаний с тем, что такой подход уже применяется. The New York Times сообщала, что США работают над средствами "киберПРО" - системы, которая дополнит традиционные средства противоракетной обороны.

Есть и возможности для дипломатии - на это накануне указали в совместном заявлении Китай и Россия. Москва и Пекин призвали КНДР добровольно объявить мораторий на испытания ядерных и баллистических ракет, а США и Южную Корею, в свою очередь, - воздержаться от проведений совместных военных учений. По риторике из Пхеньяна и Вашингтона, впрочем, непохоже, что такой вариант жизнеспособен.

Наиболее широк арсенал возможных военных мер - в том числе и потому, что пока ни одна из них не применялась. В мягком варианте это может быть морская блокада, в жестком - ракетная атака на ядерную инфраструктуру в Северной Корее с последующей попыткой свержения режима Ким Чен Ына. Впрочем, глава Пентагона Джим Мэттис ранее предупреждал, что последствия применения военной силы будут "катастрофическими в непредставимом масштабе". Особенно велик будет риск для одного из главных союзников США в регионе - Южной Кореи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США призывают к глобальным действиям в связи с пуском Северной Кореей МБР и намерены вынести этот вопрос в Совет Безопасности ООН: "Требуются глобальные действия для того, чтобы остановить глобальную угрозу. Любая страна, которая принимает северокорейских рабочих, предоставляет экономические и военные льготы или не выполняет полностью резолюции СБ ООН, помогает и потворствует опасному режиму. Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что разработка ядерного оружия чревато последствиями".