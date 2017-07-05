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В соцсети пользователи собирают средства на операцию для маленького Алибека

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Родион Решетов

В социальной сети "Фейсбук" пользователи просят граждан оказать помощь маленькому Алибеку Джолдошеву. У мальчика опухоль головного мозга и гидроцефалия, сообщили "ВБ" его родители.

Мама Алибека рассказала, что здесь данную операцию никто делать не стал, поэтому они обратились за границу. Отклик они получили в городе Санкт-Петербурге, там врач уже видел в электронном варианте снимки и имеет представление, почему у Алибека ухудшается зрение. Хирург сказал, что он возьмет малыша сразу без очереди, говорит мама Элиза Айдарбекова.

Однако для того чтобы успеть спасти жизнь ребенка, необходимы средства, которых у семьи нет. Поэтому родители обращаются ко всем неравнодушным гражданам помочь им.

"Нам сказали, что опухоль огромная и здесь ее не могут оперировать. Сейчас мы договорились с Санкт-Петербургом, и они уже ждут нас. Мы должны уже 17 июля быть там, сейчас состояние ребенка ухудшается, а деньги все еще не можем собрать", - сказала мама Алибека.

URL: http://www.vb.kg/362760
Теги:
дети, операция, социальные сети
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