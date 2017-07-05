Набравшие высшие баллы ОРТ школьники получили от президента КР планшеты

Сегодня, 5 июля, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил выпускников школ, получивших "золотые" сертификаты и набравших высокие баллы на общереспубликанском тестировании.

Так, обладателями "золотых" сертификатов стали 55 выпускников общеобразовательных учреждений. Из них 45 – выпускники столичных школ, 6 – Чуйской области, 2 – из Оша, и по одному выпускнику из Джалал-Абадской и Нарынской областей.

15 человек из регионов, набравших высокие баллы по ОРТ, также были приглашены на церемонию награждения.

От имени президента выпускники получили премию в размере 10 тысяч сомов, планшет и похвальные грамоты.

Отметим, в этом году школы закончили 62 тыс. человек, из которых 48 тыс. 449 детей (78%) участвовали в ОРТ.