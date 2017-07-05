MegaCom работает по стандартам качества ISO 9001 в пятой редакции

MegaCom - единственный сотовый оператор в СНГ, работающий по международным стандартам качества ISO 9001 в пятой редакции.

Об этом рассказал главный аудитор всемирно известной немецкой компании TÜV Thüringen Ильдар Инелеев. Сейчас эксперт находится в Кыргызстане и проводит наблюдательный аудит компании MegaCom.

"В республике не более 20 предприятий взяли на вооружение стандарт ISO 9001. Но большинство работают с четвертой редакцией стандарта от 2008 года. MegaCom является единственной компанией, сумевшей внедрить в Кыргызстане новейшую пятую редакцию. Это говорит о том, что MegaCom быстро перестроил свои процессы в соответствии с новыми требованиями стандарта. И неудивительно, ведь компания является стабильной, энергичной и уверенно развивается. Переход на новую версию стандарта всегда обусловлен тем, что необходимо внести значительные изменения в структуру организации, в порядок работы с документацией. Возможно, нужно быстро перестроить бизнес-процессы и не все это могут сделать. В этом MegaCom выгодно отличается от всех. Не сомневаюсь, пройдет какое-то время, и фирм, работающих по новым стандартам, станет еще больше. Но первая компания навсегда останется первой. Компания TÜV Thüringen проводит огромное количество аудиторских проверок в странах СНГ. И MegaCom всегда приводится нами как прекрасный пример сочетания цены и качества предоставляемых услуг. Учитывая, что главная ценность сотового оператора - это его клиенты, аудиторы всегда отмечают высокую клиентоориентированность компании", - отметил Ильдар Инелеев.