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Футбол: Власичев покинул "Дордой" и будет играть в первой лиге Казахстана

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Гулиза Авазова

Полузащитник Анатолий Власичев покинул "Дордой" и перешел в клуб "Махтаарал", который играет в первой лиге чемпионата Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Дордой".

Как отмечается, в новом клубе он будет выступать под номером 29. Свой переход Власичев прокомментировал таким образом: "В новой команде приняли очень хорошо. С некоторыми ребятами уже был знаком до этого. Помогли с адаптацией. "Махтаарал" - молодой амбициозный клуб, ставящий перед собой высокие задачи. Поэтому интересно поработать в такой команде. Не исключаю возвращения в "Дордой". Все-таки провел немало хороших лет там. Желаю, чтобы "Дордой" радовал болельщиков своими победами. Дай бог, чтобы побеждали и выигрывали.".

Отметим, в составе "Дордоя" он выступал в сезоне 2010-2011 года, а затем вернулся в прошлом году. В составе "Дордоя" он становился чемпионом и обладателем Кубка Кыргызстана. Также в сезоне 2017 Анатолий Власичев помог "желто-синим" впервые в клубной истории пробиться в групповой раунд Кубка АФК.

URL: http://www.vb.kg/362807
Теги:
футбол, чемпионат
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