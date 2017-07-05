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Путин поддержал идею о признании Россией водительских прав Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Президент России Владимир Путин поддерживает идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отметим, 5 июля Госдума России внесла на рассмотрение президенту Владимиру Путину вопрос о возможности предоставления гражданам Кыргызстана права на работу в сфере перевозок по национальным правам.

Обращение подготовил и рекомендовал Госдуме принять Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Пескова, российский лидер поддерживает это обращение, "с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным языком в этой республике".

Напомним, с 1 июня 2017 года в России мигрантам запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав. Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.

Запрет связан "с недостаточным знанием русского языка водителями - гражданами иностранных государств". Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.

URL: http://www.vb.kg/362811
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия, трудовая миграция
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Комментарии
Кыргызбай
05.07.2017, 19:25

Выдача водительских прав как бы в КР не превратился прибыльную бизнес. Продают национальные паспорта пачками, так что и сколько стоит водительские права?????????? Уважаемые и не уважаемые сотрудники ГРС не злоупотребляйте во вред нашему государству и гражданам.

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Жалоба модератору
Бишкек-Москва
05.07.2017, 20:01

Вот это здОрово! Только почему когда Россия  предупреждала всех, что  с 2013 года введет запрет на  использование иностранных водительских прав наш МИД и прочие службы Кыргызстана   кого это касалось, вопросы об этом не поднимали. Только когда  петух в одно место нас не клюнет, мы не шевелимся. Спасибо Путину В.В за понимание нашей проблемы.

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Жалоба модератору
Бакыт
05.07.2017, 20:33

нельзя, кыргызстанцы самые безответственные водители

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V.P. Tim
05.07.2017, 20:55
Карма: +69
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Плюсов: 129
Минусов: 60
Комментариев: 327

Момент истины, подтверждающий  правильность  нашего  стратегического решения  признать  русский язык  официальным.    

+1
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Владимр
05.07.2017, 21:25

Русский язык знает весь СНГ, тогда и им все надо разрешить ездить по национальным правам.

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Владимр
05.07.2017, 21:28

Правильно, пусть Россиян тоже повозят наши водители, большинство не знающие правила движения и ездящие как попало.

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