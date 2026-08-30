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Напиток Kweichow Moutai желает успеха саммиту ШОС в Бишкеке в 2026 году

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В преддверии заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке компания Kweichow Moutai выразила пожелания успешного проведения предстоящего саммита.

Представители Kweichow Moutai выражают уважение Кыргызской Республике, председательствующей в ШОС, и желают участникам саммита плодотворной работы.

Продукция компании Kweichow Moutai выбрана официальным напитком саммита ШОС 2026 года в Кыргызстане.

Заседание Совета глав государств ШОС состоится в Бишкеке 1 сентября 2026 года под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Это ключевое событие в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в 2025–2026 годах.

В компании Kweichow Moutai выразили надежду, что саммит будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и добрососедства между государствами - членами организации, а также развитию прагматичного сотрудничества во всех сферах. Компания также намерена использовать эту площадку для популяризации китайской культуры и национальных брендов.


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URL: https://www.vb.kg/461203
Теги:
бизнес, Китай, саммит, Кыргызстан, ШОС
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