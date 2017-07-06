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Кыргызстанка, которую забрали в полицию после родов, никуда не жаловалась

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Айдана Абдуваитова

По факту задержания гражданки Кыргызстана после родов в Перми никто не обращался в кыргызское посольство.

Напомним, вчера стало известно что в Перми кыргызстанку забрали в полицию из роддома практически сразу после родов, разлучив с малышом. Роженицу доставили в медсанчасть №9. После того как она родила, сотрудники предложили ей заплатить за оказанные услуги без оформления договора. В санчасти это заявление опровергали. Сотрудники МСЧ вызвали полицию, и молодую маму увезли в отделение, пока ее ребенок оставался в больнице. Позже женщину все же выпустили, но информация об инциденте появилась в российских СМИ и к делу подключились правозащитные организации.

"Сотрудник посольства связался с заместителем начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пермь Гараевым И.К. В ходе телефонного разговора он сообщил, что, действительно, в конце мая было обращение сотрудников МСЧ №9 о том, что в их учреждение поступила гражданка иностранного государства без каких-либо документов. 24 мая после выписки из роддома была доставлена в отдел для установлении личности. После проверки документов она была отпущена в сопровождении своего супруга, гражданина России", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что до публикации в российских СМИ в посольство с жалобами и заявлениями никто не обращался.

URL: http://www.vb.kg/362826
Теги:
Россия, соотечественники
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Комментарии
Азат
06.07.2017, 12:52

А какого черта она рожает не у себя ,в родном ауле???

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