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В Перми кыргызстанку забрали в полицию прямо из роддома

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Кыргызстанку в Перми (Россия) забрали в полицию из роддома практически сразу после родов, разлучив с малышом, пишет URA.RU. Как сообщается, сейчас сотрудники краевого управления следственного комитета выясняют, чем объясняется подобное отношение к женщине.

Роженицу с гражданством Кыргызстана доставили в медсанчасть №9. После того как она родила, сотрудники предложили ей заплатить за оказанные услуги без оформления договора, рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В МСЧ №9 опровергли информацию о том, что с женщины требовали деньги.

"У нас вся экстренная медицинская помощь при заболеваниях, травмах, беременности и в родах всем обратившимся, независимо от гражданства, оказывается бесплатно. Фактов взимания денег без заключения договора об оказании платных услуг не установлено", - пояснил главврач медсанчасти Евгений Камкин.

Тем не менее сотрудники МСЧ вызвали полицию, и молодую маму увезли в отделение, разлучив с новорожденным сыном. Кто принял решение увезти женщину из больницы, непонятно. В медсанчасти говорят, что это была инициатива стражей порядка.

"Гражданка ближнего зарубежья была доставлена в МСЧ №9 23 мая, - объяснили ситуацию в краевом полицейском главке. - В день выписки, 24 мая, медицинским работникам потребовалась справка для новорожденного, в которой должны быть указаны персональные данные для последующего получения свидетельства о рождении ребенка. С этой целью сотрудники МСЧ обратились в полицию для установления личности матери новорожденного. Сотрудники полиции доставили гражданку в отдел. Во время нахождения ее в отделе полиции в течение двух часов ее личность была подтверждена, в отношении гражданки составлен административный протокол по ст. 18.8 КОАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"), поскольку с 2016 года она проживает на территории РФ незаконно. После этого женщина была возвращена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции действовали в строгом соответствии со своими полномочиями".

Между тем омбудсмен Татьяна Марголина считает, что задержание только что родившей женщины - грубое нарушение прав человека и ребенка. "Участковый полиции имеет полномочия составить протокол на месте, то есть непосредственно в родильном отделении, не требуя при этом разлучения матери и младенца в первые часы жизни", - пояснила уполномоченный по правам человека.

В отделении задержанной девушке стало плохо. Через несколько часов за ней приехал муж, которому пришлось прервать командировку в другом городе. У мужчины есть гражданство России, в отличие от его супруги. Мужчина увез роженицу обратно в роддом, но ребенка там уже не было - его перевели в другую больницу, говорят в аппарате омбудсмена.

В МСЧ №9 эту информацию тоже опровергают. "В первые сутки после рождения малыш был с матерью, а когда ее забрали в полицию, ребенок находился под постоянным наблюдением медиков в роддоме. На следующий день младенца выписали и передали родителям", - пояснил главный врач медсанчасти Евгений Камкин.

URL: http://www.vb.kg/362778
Теги:
новорожденный, родильный дом, Россия, трудовая миграция
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Комментарии
аноним
05.07.2017, 13:07

вот нафига 1/4 кыргызов уехали в россию, живут там чтобы такое тварьское отношение получать? мазохисты чтоле? не дай бог появится новое поколение маңкуртов....

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Дима
05.07.2017, 13:56

Всю правоохронительную систему менять надо

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