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Вдоль линии CASA-1000 будет проложен кабель высокоскоростного интернета

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ВБ

Вдоль линии электропередачи CASA-1000 планируется проложить оптоволоконный кабель высокоскоростного интернета. Об этом сообщил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на Саммите государств-участников проекта CASA-1000 в г. Душанбе.

По его словам, в 2018 году начнется запуск регионального проекта Digital CASA - трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.

"Digital CASA можно назвать аналогом энергетического проекта CASA-1000, поскольку он связывает между собой страны региона высокоскоростными трансграничными интернет-каналами. Благодаря этому наш регион может стать ключевым транзитным хабом для всего континента", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Главным результатом реализации проекта станет получение жителями Центральной Азии доступа к более дешевому широкополосному интернету. Это будет достигнуто за счет использования альтернативных сетей.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на скорейшую практическую реализацию проектов CASA-1000 и Digital CASA (Диджитал КАСА) во благо дальнейшего укрепления плодотворного сотрудничества между странами-участницами.

URL: http://www.vb.kg/362882
Теги:
Интернет, Сооронбай Жээнбеков
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