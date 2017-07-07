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Бегунья Дарья Маслова стала чемпионкой Азии

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Гулиза Авазова

Мастер спорта международного класса Дарья Маслова завоевала золотую медаль чемпионата Азии, который проходит в городе Бхубанешвар (Индия).

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Маслова состязалась в беге на дистанции 5000 метров и преодолела ее с результатом 15 минут 57.95 секунды.

Этот результат позволил ей завоевать золотую медаль чемпионата Азии среди взрослых. В этом забеге второй стала Алиа Мухаммед из ОАЭ, отстав от Масловой на 2 минуты, и на третьем месте Сандживани Джажхав из Индии. Ее результат 16 минут 0.24 секунды.

Помимо этого, пятыми стали Арина Клещукова и Гульшонай Саттарова, которые боролись на медали на дистанции 1500 метров.

В состязаниях у мужчин Адилет Кыштакбетов стал седьмым в беге на 5000 метров, также Кирилл Сарасов в квалификационном забеге на 400 метров финишировал седьмым.

URL: http://www.vb.kg/362917
Теги:
легкая атлетика, чемпионат
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