В Бишкеке предлагают установить музыкальные скамейки

Автор этих строк выступила с инициативой создания в Бишкеке тематических мини-скверов и музыкальных скамеек, посвященных выдающимся деятелям кыргызской культуры. Подобные пространства могли бы стать не только местом отдыха, но и доступным способом познакомить горожан и молодежь с литературой и историей страны.

Одну из первых таких площадок предлагается обустроить на улице Мукая Элебаева - фронтового поэта и одного из основоположников национальной драматургии. Согласно задумке, прохожие смогут присесть на скамейку, подключить наушники и послушать стихи, фрагменты прозы или уникальные аудиозаписи, связанные с творчеством автора. Рядом также планируется установить небольшие полки для буккроссинга с книгами писателя.

По мнению автора идеи, интерактивный формат аудиоскамеек органично смотрелся бы и возле памятника Чингизу Айтматову. Несмотря на оживленную и шумную остановку рядом, уединенное пространство с аудиогидом позволило бы прохожим ближе познакомится с наследием великого писателя - от "Плахи" до "Тавра Кассандры".

Инициатива охватывает и другие улицы столицы, носящие имена известных личностей. Например, на улице Суйменкула Чокморова предлагается создать стильный мини-сквер с элементами современного ландшафтного дизайна и подробной информацией о жизненном пути легендарного актера и художника.

Необходимость проекта продиктована тем, что сегодня многие молодые люди не знают, в честь кого названы улицы Бишкека. Тематические мини-зоны призваны исправить это, ненавязчиво интегрировав культуру в городскую среду.