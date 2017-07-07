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В Бишкеке скончался еще один из пострадавших в пожаре АЗС в Ананьево

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 7 июля, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии города Бишкек скончался один из пострадавших в результате взрыва газозаправочной станции в селе Ананьево. Об этом сообщили в Минздраве.

Ранее врачи поставили 57-летнему А.Б.у. диагноз "ожог II-III степени, ожог лица, ушных раковин, туловища, верхних конечностей 70%". Состояние больного при поступлении оценивалось как крайне тяжелое. Лечение пациент получал в полном объёме - как общее, так и местное. "Пострадавший был обеспечен необходимыми консультантами и обследованиями. На фоне проводимого лечения состояние больного ухудшалось и сегодня, 7 июля, в 12.30 произошла остановка дыхательной и сердечной деятельности, реанимационные мероприятия остались без эффекта в течение 30 минут. В 13.00 была констатирована биологическая смерть", - рассказали врачи.

На сегодняшний день в палате интенсивной терапии ожогового отделения остаются двое пострадавших:

  1. 1. М. Н., 1979 г.р. ДЗ: Ожог пламенем I-II-III ст. лиц, туловища, верхних конечностей 80%. (40). Состояние крайне тяжелое.
  2. 2. Ж. С., 1960 г.р. ДЗ: Ожог пламенем I-II-III ст. лица, ушных раковин, туловища, конечностей 45%(20). Состояние тяжелое, стабильное.

В ожоговом отделении двое пострадавших:

  1. 1. Б. К., 1992 г.р. ДЗ: Ожог пламенем I-II-III ст. лица, ушных раковин, туловища, верхних конечностей 40%. (10). Состояние тяжелое, стабильное.
  2. 2. М. Н., 1971 г.р. ДЗ: Ожог пламенем II-III ст. лица, ушных раковин, туловища, верхних конечностей 25%. (5). Состояние относительно удовлетворительное.

Напомним, 19 июня, примерно в 17.35 в результате взрыва газового баллона на газозаправочной станции в Ананьево произошел пожар. В результате погибли 2 человека, в том числе ребенок. В больнице находились 7 пострадавших, но позже один из них скончался. Остальные были доставлены из Чолпон-Атинской территориальной больницы в БНИЦТиО.

По данным МЧС, станция принадлежит частному предпринимателю Виктору Бориско. На станции использовали приспособления кустарного производства. Предварительная версия - несоблюдение норм технической безопасности.

URL: http://www.vb.kg/362938
Теги:
пожар
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