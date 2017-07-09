Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео

Акробат, выступавший на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде, разбился, упав с 30-метровой высоты. На мероприятии в этот момент присутствовали 35 тысяч человек, сообщает The Mirror.

Видео инцидента, который произошел за несколько минут до того, как на сцену вышла группа Green Day, доступно на YouTube.

Акробат выполнял трюк в клетке, висящей над толпой. По словам очевидцев, в какой-то момент, предположительно, сломалось крепление страховочного троса, и артист рухнул на землю. Сначала люди подумали, что это часть представления. Мужчине оказали помощь на месте, однако позднее стало известно, что он умер. Ему было 42 года.

После получасовой задержки с разрешения полиции организаторы продолжили фестиваль.