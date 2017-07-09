Турнир на призы Эмиля Кенжисариева собрал юных футболистов двух стран

В детском оздоровительном комплексе "Барчын" на Иссык-Куле прошел турнир по футболу среди детских команд на призы Эмиля Кенжисариева.

Как сообщили "ВБ" организаторы турнира, в этом году турнир собрал 13 команд и награды разыгрывались в двух возрастных категориях. В соревнованиях приняли участие ребята из городов Казахстана и Кыргызстана.

В итоге в старшей возрастной категории среди игроков 2005 года рождения в первом полуфинальном матче "Алга" разгромила "Абдыш-Ату" со счетом 5:0, а юные игроки "Дордоя" еще большим счетом выиграли у алматинского "Кайрата-07" со счетом 8:1.

В финале юным дордоевцам не смогли оказать сопротивление алгинцы и матч завершился со счетом 2:0. В матче за третье место "Абдыш-Ата" одолела "Кайрат-07" со счетом 3:2.

В младшей возрастной категории среди игроков 2006-2007 годов рождения победителем турнира стала команда СДЮСШОР-2, одолевшие в финале "Кайрат" (2:0). В матче за бронзу команда "Спутник" одолела "Сан-Сити" с крупным счетом 7:0.