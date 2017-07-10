Приток мигрантов из Центральной Азии в Россию снизился - анализ

Прирост мигрантов в России снизился за I квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Такие данные были получены в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Некоторые эксперты говорят о тенденции, а другие считают, что заявлять о значимом уменьшении числа приезжих пока рано. При этом наиболее заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на заработки в Россию.

Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале прошлого года. Численность уехавших, наоборот, выросла на 8,3 тыс. В результате так называемый миграционный прирост за квартал уменьшился на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Приток из стран Средней Азии, обеспечивавший рост миграции вплоть до 2014 года, по данным экспертов, также несколько снизился. А Узбекистан, считавшийся основным миграционным донором России в 2011–2013 годах, сегодня уступает не только Украине, но и Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.

"Никакие сезонные факторы повлиять не могли. Мы говорим о долговременной миграции - миграции, которая осуществляется на длительный срок, почти навсегда. Эти люди пополняют российское население. Сезонность здесь не играет большой роли, - сказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.

Всего, по данным Росстата, в 2016 году в Россию прибыли 4,706 млн мигрантов, а убыли 4,444 млн. Миграционный прирост составил 261 948 человек.