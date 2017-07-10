Погода
$ 69.50 - 69.73
€ 78.87 - 79.60

Приток мигрантов из Центральной Азии в Россию снизился - анализ

244  0
www

Прирост мигрантов в России снизился за I квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Такие данные были получены в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Некоторые эксперты говорят о тенденции, а другие считают, что заявлять о значимом уменьшении числа приезжих пока рано. При этом наиболее заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на заработки в Россию.

Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале прошлого года. Численность уехавших, наоборот, выросла на 8,3 тыс. В результате так называемый миграционный прирост за квартал уменьшился на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Приток из стран Средней Азии, обеспечивавший рост миграции вплоть до 2014 года, по данным экспертов, также несколько снизился. А Узбекистан, считавшийся основным миграционным донором России в 2011–2013 годах, сегодня уступает не только Украине, но и Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.

"Никакие сезонные факторы повлиять не могли. Мы говорим о долговременной миграции - миграции, которая осуществляется на длительный срок, почти навсегда. Эти люди пополняют российское население. Сезонность здесь не играет большой роли, - сказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.

Всего, по данным Росстата, в 2016 году в Россию прибыли 4,706 млн мигрантов, а убыли 4,444 млн. Миграционный прирост составил 261 948 человек.

URL: http://www.vb.kg/362987
Теги:
миграция, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  