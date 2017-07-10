Турсунбек Акун баллотируется в президенты от партии "Адам укугу"

На выходных в Центральную избирательную комиссию поступило решение политической партии "Адам укугу" о выдвижении Турсунбека Акуна в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.