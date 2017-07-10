Ватикан запретил священникам причащаться хлебом без глютена

По просьбе Папы Римского Франциска епископам в Ватикане разослали письмо о продуктах, которые разрешены для причастия. Под запрет попал хлеб без глютена, но продукты с генетически-модифицированными организмами допускаются к использованию. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на агентство AFP.

Составитель письма Кардинал Роберт Сара пояснил агентству, что вино и хлеб для причастия продаются в супермаркетах и Интернете, поэтому церковь решила напомнить, какие продукты можно использовать во время причастия.

Например, хлеб должен содержать глютен и достаточно белка, "чтобы его можно было печь без добавок". Вместе с тем допускается низкое количество глютена и использование ГМО. Как должны поступать люди с непереносимостью глютена (целиакией), Ватикан не пояснил.

Также письмо содержит указания о выборе подходящего вина для причастия. В частности напиток должен быть сделан из винограда без добавок. Людям, у которых непереносимость муста (виноградное сусло), порекомендовали пить виноградный сок. В июне кардинал пояснял, что вино нужно покупать только у проверенных производителей, а наличие в нём сахара или фруктовых добавок считается "грубым нарушением правил".

Причастие - христианский обряд, во время которого верующие едят хлеб и пьют вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа.