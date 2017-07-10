МВД: Пойманы члены ОПГ, убившие "смотрящего" за г. Токмок

Смотрящие? они че еще в 90 не передохли?
В Чуйской области задержаны особо опасные преступники, промышлявшие разбоем и убийством людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, группировка была вооружена разными видами огнестрельного оружия, такими как автомат Калашникова, пистолет Макарова, обрезы и ряд других.
Кроме того, члены банды разрабатывали планы по устранению неугодных лиц, в частности двух криминальных авторитетов, один из которых имел статус "смотрящего".
В МВД отметили, что 7 мая 2014 года примерно в 23:00 возле здания Международного университета в Центральной Азии, расположенного в г. Токмок, подозреваемые обстреляли из автомата Калашникова автомашину марки "Мерседес-Бенц S 320".
"В результате чего на месте происшествия от пулевых ран скончался криминальный авторитет, "смотрящий" по г. Токмок и Чуйскому району М. Камалходжаев 1964 года рождения. Автомашина, на которой передвигались члены группировки, была угнана в ночь на 26 марта 2014 года в мкр. "Восток-5" города Бишкек. На нее были установлены украденные номера с другого автомобиля, "Тойоты Ипсум", - говорится в сообщении МВД.
В состав данного преступного сообщества вошли:
В МВД также сообщили, что 30 мая 2014 года примерно в 14:00, находясь в салоне автомашины марки "Мерседес-Бенц", произвели выстрелы из пистолета Макарова в сторону двух мужчин, которые на тот момент выходили из мечети, расположенной в 3-м микрорайоне города Токмок. В результате оба пострадавших с огнестрельными ранениями были госпитализированы в территориальную городскую больницу.
Преступление было совершено с целью убийства криминального авторитета У.Ч.
Кроме того, 3 ноября 2014 года в г. Токмок они напали на инкассаторскую машину. Злоумышленники подстроили ДТП и, угрожая оружием, украли 10 млн. 870 тысяч сомов. В материалах дела указываются многократные угоны авто.
В середине января 2017 года был произведен обыск в доме лидера преступной группировки А.К. в г. Бишкек, где были изъяты боевые патроны в количестве 12 штук от пистолета Макарова. Далее в ходе проведения обыска в доме К.А. были обнаружены и изъяты специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.
Кроме того, в ходе проведенных обысков у К.А. и других членов ОПГ в качестве вещественных доказательств были изъяты:
Все вышеуказанные предметы применялись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, отмечают в Министерстве внутренних дел КР.