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МВД: Пойманы члены ОПГ, убившие "смотрящего" за г. Токмок

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Родион Решетов

В Чуйской области задержаны особо опасные преступники, промышлявшие разбоем и убийством людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, группировка была вооружена разными видами огнестрельного оружия, такими как автомат Калашникова, пистолет Макарова, обрезы и ряд других.

Кроме того, члены банды разрабатывали планы по устранению неугодных лиц, в частности двух криминальных авторитетов, один из которых имел статус "смотрящего".

В МВД отметили, что 7 мая 2014 года примерно в 23:00 возле здания Международного университета в Центральной Азии, расположенного в г. Токмок, подозреваемые обстреляли из автомата Калашникова автомашину марки "Мерседес-Бенц S 320".

"В результате чего на месте происшествия от пулевых ран скончался криминальный авторитет, "смотрящий" по г. Токмок и Чуйскому району М. Камалходжаев 1964 года рождения. Автомашина, на которой передвигались члены группировки, была угнана в ночь на 26 марта 2014 года в мкр. "Восток-5" города Бишкек. На нее были установлены украденные номера с другого автомобиля, "Тойоты Ипсум", - говорится в сообщении МВД.

В состав данного преступного сообщества вошли:

  1. гр-н А.К. 1992 г.р., житель Чуйского района, лидер организованной преступной группировки.
  2. гр-н С.Н. (кличка Малыш) 1980 г.р., уроженец г. Каракол Иссык-Кульской области, проживающий в Чуйском районе. Состоит на специализированном учете ГУИТ МВД КР как член организованной преступной группировки, приемный сын того же С.А. по кличке Чоро, члена группировки Р. Акматбаева.
  3. гр-н А.Э. (по кличке Эдук) 1990 г.р., уроженец г. Токмок, ранее судим по ст. 168 ч. 2 ("Разбой") УК КР. Также состоит на специализированном учете ГУИТ МВД как член организованной преступной группировки.
  4. гр-н Б.М. (по кличке Микиля) 1993 г.р., уроженец г. Токмок, ранее судим по ст. 241 ("Незаконное хранение оружия") УК КР, по оперативным данным, специалист по угонам автомашин.
  5. гр-н А.А. 1990 года рождения, уроженец г. Токмок

В МВД также сообщили, что 30 мая 2014 года примерно в 14:00, находясь в салоне автомашины марки "Мерседес-Бенц", произвели выстрелы из пистолета Макарова в сторону двух мужчин, которые на тот момент выходили из мечети, расположенной в 3-м микрорайоне города Токмок. В результате оба пострадавших с огнестрельными ранениями были госпитализированы в территориальную городскую больницу.

Преступление было совершено с целью убийства криминального авторитета У.Ч.

Кроме того, 3 ноября 2014 года в г. Токмок они напали на инкассаторскую машину. Злоумышленники подстроили ДТП и, угрожая оружием, украли 10 млн. 870 тысяч сомов. В материалах дела указываются многократные угоны авто.

В середине января 2017 года был произведен обыск в доме лидера преступной группировки А.К. в г. Бишкек, где были изъяты боевые патроны в количестве 12 штук от пистолета Макарова. Далее в ходе проведения обыска в доме К.А. были обнаружены и изъяты специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Кроме того, в ходе проведенных обысков у К.А. и других членов ОПГ в качестве вещественных доказательств были изъяты:

  1. Автомат Калашникова АКС-74У, калибра 5,45 мм.
  2. Пистолет Макарова со стертыми серийными номерами, магазин и дульный компенсатор от автомата Калашникова
  3. Наручники в количестве пяти штук
  4. Пульт для считывания кода сигнализаций автомашин. Применялся для вскрытия сигнализаций и автоматических дверей автомобилей.
  5. Парики, маскарадные маски, наручники, рации, "жучки", скрытые аудиовидеокамеры, предназначенные для получения негласной информации, маячки, сотовые аппараты и другие предметы
  6. Бронежилеты в количестве 3 штук
  7. С помощью тепловизора на расстоянии определяли наличие людей в помещении. Данные тепловизоры используются в специальных подразделениях МО, МВД, ГКНБ.

Все вышеуказанные предметы применялись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, отмечают в Министерстве внутренних дел КР.

URL: http://www.vb.kg/363013
Теги:
кража, ОПГ, Токмак, убийство, угон, МВД
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Комментарии
Ваш Брат
10.07.2017, 19:24
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Комментариев: 11

Смотрящие? они че еще в 90 не передохли?

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urtica urens
10.07.2017, 20:20
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Плюсов: 14
Минусов: 13
Комментариев: 30

когда всех этих бандюган пересажают? как нам законопослушным гражданам жить? надо ввести растрельную статью в Уголовный кодекс в отношении членов ОПГ, или создать институт "охотников за головами" ("санитаров"), государство будет заключать договор с охотниками выдав им лицензию на отлов или ликвидацию членов опг за определенную  плату.

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