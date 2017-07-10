Жумакадыр Акенеев: Наш парламент как рак в басне Крылова тянет страну вниз

Идея парламентаризма в Кыргызстане провалилась, и парламент доступен только для людей с большими деньгами. Об этом сегодня, 10 июля, на круглом столе в "ВБ" заявил эксперт Жумакадыр Акенеев.

По его мнению, все попытки установить настоящий парламентаризм в Кыргызстане потерпели крах. И все 7 лет парламент так и не занял свое место в обществе.

"К сожалению, на практике это не осуществилось. Буквально месяц назад спикер парламента отчитался за количество законов, которые Жогорку Кенеш принял, но дело не в количестве, а в том, как они выполняются. У нас принимаются многие законы, но люди не знают о них. Это вина самого парламента. Сегодня в Жогорку Кенеш приходят люди, у которых деньги, и туда не попадают профессионалы, юристы", - сказал Акенеев.

К примеру, отметил эксперт, иногда заседания парламента проходят и с 8 депутатами, которые пробегают по всему залу и отмечаются за отсутствующих коллег. Он сравнил Кыргызстан с сюжетом басни Крылова о раке, щуке и лебеде. По мнению Акенеева, парламент является раком, который тянет страну вниз.

"На самом деле 7 лет у нас была не парламентская республика, а сильная президентская республика. Президент же сам сказал, что не может ждать, пока парламент или правительство наконец-то развернется, ведь народ будет спрашивать с него. Поэтому он сам занимается и экономикой, и реформами. Тогда нам надо выбирать президентскую форму правления", - считает эксперт.