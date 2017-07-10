Митинг по Кумтору в 2013 году сначала планировалось проводить в Покровке

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Айбека Качаганова. Он сообщил суду, что является жителем села Саруу Иссык-Кульской области.

По его словам, с самого начала митинг по вопросу месторождения Кумтор планировалось проводить в селе Покровка, однако потом митингующие приехали в Каракол.

"Лично я приехал в Покровку на своей лошади, потом в Каракол. После митинга было осуждено 27 человек, из которых большинство получили условные сроки лишения свободы", - сказал Качаганов.

На вопрос прокурора, знал ли он Жапарова ранее, свидетель сообщил, что один раз он приезжал в офис бывшего депутата по своим вопросам, однако больше не встречал его.

Подсудимый Жапаров задал вопрос Качаганову, знает ли он журналиста Кенжебека Жумабаева. На это свидетель ответил, что видел его пару раз.

Качаганов подтвердил ранее данные им показания о том, что он близко не знаком с Садыром Жапаровым, и ему не известно, кто финансировал митинг в Караколе.