Погода
$ 69.50 - 69.73
€ 78.87 - 79.60

Митинг по Кумтору в 2013 году сначала планировалось проводить в Покровке

139  0
Аида Джумашева

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Айбека Качаганова. Он сообщил суду, что является жителем села Саруу Иссык-Кульской области.

По его словам, с самого начала митинг по вопросу месторождения Кумтор планировалось проводить в селе Покровка, однако потом митингующие приехали в Каракол.

"Лично я приехал в Покровку на своей лошади, потом в Каракол. После митинга было осуждено 27 человек, из которых большинство получили условные сроки лишения свободы", - сказал Качаганов. 

На вопрос прокурора, знал ли он Жапарова ранее, свидетель сообщил, что один раз он приезжал в офис бывшего депутата по своим вопросам, однако больше не встречал его. 

Подсудимый Жапаров задал вопрос Качаганову, знает ли он журналиста Кенжебека Жумабаева. На это свидетель ответил, что видел его пару раз.

Качаганов подтвердил ранее данные им показания о том, что он близко не знаком с Садыром Жапаровым, и ему не известно, кто финансировал митинг в Караколе.

URL: http://www.vb.kg/363033
Теги:
митинг, суд, Садыр Жапаров
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  