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Бегун Адилет Кыштакбеков завоевал бронзу чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Бегун из Кыргызстана Адилет Кыштакбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, который прошел в городе Бхубанешвар (Индия).

Как сообщает официальный сайт состязаний, Кыштакбеков боролся за медаль в беге на 10 тысяч метров и финишировал третьим. Спортсмен показал результат 30 минут 06.65 секунды.

Отметим, первое и второе места заняли бегуны из Индии. Чемпионом Азии стал Дж.Лакшмани с результатом 29 минут 55.87 секунды. Пришедший вторым Гопи Тхонакал преодолел дистанцию за 29 минут 58.89 секунды.

Напомним, на этом же чемпионате две золотые медали завоевала наша Дарья Маслова на дистанциях 5000 и 10000 метров.

URL: http://www.vb.kg/363048
Теги:
легкая атлетика, чемпионат
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