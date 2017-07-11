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Приговор по делу Самакова вновь отложили. Заболел экс-вице-премьер

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 июля, в Октябрьском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по делу в отношении экс-депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендербека Айдаралиева и других.

Отметим, что судебное разбирательство окончено. Все, кроме одного подсудимого - Эрниса Койчуманова (приближенного сына Самакова), выступили с последним словом. Сегодня должно было состояться оглашение приговора.

Однако процесс не состоялся в связи с болезнью подсудимого Искендербека Айдаралиева.

В итоге суд перенес заседание на 25 июля.

URL: http://www.vb.kg/363071
Теги:
Карганбек Самаков, суд
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Комментарии
Адилет Кадыров
11.07.2017, 12:44
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Комментариев: 71

Хорош возиться с этими двумя! Чудинов и Самаков думали, что самые умные. Купили по дешевке, трансформировали и продали в разы дороже, что тут еще доказывать? 

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