Ночью на Иссык-Куле произошло ДТП. Пострадали 15 человек, есть погибшие

10 июля в Иссык-Кульской области произошло ДТП. Примерно в 21:00 на 101-м км автодороги Балыкчы - Каракол произошло лобовое столкновение автомашин марки "Мерседес-Бенц" (госномер S 8938 М) и "Мерседес-Бенц Вито" (госномер S 1667 N).

Всего в происшествии пострадали 15 человек и один пассажир скончался в реанимации. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения КР.

Отмечается, что троим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, остальные 12 человек были доставлены в территориальную больницу Тонского района.

На данный момент двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 6 человек переведены в областную объединенную больницу Иссык-Кульской области.

Отметим, что это уже второе смертельное ДТП в Тонском районе за последние два дня. 9 июля примерно в 11.00 столкнулись автомобили марок "Хонда" и "Субару". Пострадали 9 человек, из них 4 погибли, остальные были доставлены также в территориальную больницу.