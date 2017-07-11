На ГЭС-5 утонул 19-летний парень. Утопленника искали 9 спасателей

В водоеме на ГЭС-5 утонул парень 1998 года рождения. Об этом сообщает МЧС КР.

Уточняется, что инцидент произошел на посту "Вода-2". Тело утонувшего извлекли из водоема спасатели, всего было задействовано 9 сотрудников МЧС. Позже спасатели передали тело парня сотрудникам милиции. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

Напомним, что с начала текущего года при различных обстоятельствах утонули 54 человека, из них 34 мужчин, 4 женщины, 16 детей. Такую печальную статистику приводит МЧС КР.