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На ГЭС-5 утонул 19-летний парень. Утопленника искали 9 спасателей

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Глеб Куренев

В водоеме на ГЭС-5 утонул парень 1998 года рождения. Об этом сообщает МЧС КР.

Уточняется, что инцидент произошел на посту "Вода-2". Тело утонувшего извлекли из водоема спасатели, всего было задействовано 9 сотрудников МЧС. Позже спасатели передали тело парня сотрудникам милиции. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

Напомним, что с начала текущего года при различных обстоятельствах утонули 54 человека, из них 34 мужчин, 4 женщины, 16 детей. Такую печальную статистику приводит МЧС КР.

URL: http://www.vb.kg/363079
Теги:
МЧС, утопленник, Бишкек
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