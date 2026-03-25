В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на более 4 млн сомов

В Бишкеке задержана 55-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве на сумму более 4 млн сомов.

По данным УВД Свердловского района, в милицию обратилась гражданка С.Б.. Она сообщила, что в июне 2025 года подозреваемая под предлогом продажи золотых изделий, якобы привезённых из Турции, завладела её деньгами и скрылась.

Ущерб составил 4 129 300 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка Д.С., 1970 года, которую водворили в ИВС.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют возможную причастность задержанной к аналогичным преступлениям.

В милиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок и не доверять малознакомым лицам, особенно при передаче крупных сумм денег.


задержание, золото, мошенничество, Бишкек
Сейчас читают
