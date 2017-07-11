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МИД ищет родственников пострадавших при пожаре в Москве девушек из КР

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Глеб Куренев

Министерство иностранных дел КР разыскивает родственников пострадавших при пожаре в Москве девушек из Кыргызстана.

Как сообщил МИД "ВБ", пострадали две девушки 1989 года рождения – жительницы Лейлекского района Таалайкан Норбекова и Рахатай Камалова.

В настоящий момент девушки находятся в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Состояние пострадавших тяжелое, динамика положительная.

Напомним, в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве пострадали две гражданки Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/363110
Теги:
пожар, соотечественники, Москва
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