МИД ищет родственников пострадавших при пожаре в Москве девушек из КР

Министерство иностранных дел КР разыскивает родственников пострадавших при пожаре в Москве девушек из Кыргызстана.

Как сообщил МИД "ВБ", пострадали две девушки 1989 года рождения – жительницы Лейлекского района Таалайкан Норбекова и Рахатай Камалова.

В настоящий момент девушки находятся в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Состояние пострадавших тяжелое, динамика положительная.

Напомним, в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве пострадали две гражданки Кыргызстана.