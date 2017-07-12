Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев

В Кыргызстане по итогам 2016 года насчитывается 5,1 млн активных пользователей сети Интернет, что составляет более 85% населения страны. Всё больше наших соотечественников не представляет себя без него, а тенденция такова, что большая часть пользователей выходит в Сеть именно с помощью смартфона. Облегчить выбор нужного устройства и составить полное представление о качестве каждого отдельного смартфона поможет наш рейтинг. Метод отбора прост - в ТОП попали те модели, которыми чаще всего интересуются клиенты O!Store.

5 место: Huawei Y5II

Из преимуществ смартфона можно отметить качество сборки, которое находится на высоком уровне, а также возможности камеры. Камера Huawei Y5II позволит запечатлеть всё богатство красок при съёмке в условиях низкой освещённости: двойная вспышка, разрешение 8 МП и диафрагма f/2.0 позволяют делать снимки профессионального качества даже в местах со слабым освещением. HUAWEI Y5 II имеет набирающую популярность особенность - вспышку для фронтальной двухмегапиксельной камеры, что обеспечит вам великолепные селфи, а 5-дюймовый LCD-экран смартфона передаёт насыщенные цвета, чёткое изображение и яркую картинку. Доступен в белом и золотистом цветах. Приятный ценник: 7 990 сомов.

4 место: Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Redmi 4X - хорошо сбалансированный "современный бюджетник" диагональю 5 дюймов. Смартфон интересен тем, что при невысокой цене (8 500 сомов) он предлагает стильный дизайн и достаточно производительную начинку. Его самые сильные стороны - дизайн и качество сборки, автономность и обилие программных "фишек" оболочки MIUI, добавляющих удобство использования. С производительностью и качеством экрана тоже полный порядок. Xiaomi Redmi 4X оснащен тыловой 13 Мп и фронтальной 5 Мп камерами. Такой подойдет практически каждому, начиная от школьников средних классов и заканчивая людьми в возрасте.

3 место: Huawei GR3

Одни люди всегда покупают только флагманы – дорогие, имиджевые, предельно технологичные. Другие же предпочитают практичные и доступные девайсы. Но есть еще средняя ценовая категория, в которой обитают смартфоны, не уступающие флагманам в харизме и превосходящие бюджетники по функциональным возможностям. Таким является Huawei GR3 – это флагманская внешность за скромные деньги. Металлический, элегантный и прочный смартфон представлен в сером и золотистом цветах. Экран оснащён 5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением HD, устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев. Присутствуют отличные камеры 13 Мп со вспышкой и 5 Мп для селфи. Производительность смартфона позволит осилить не только самые необходимые приложения, но и игры, в том числе и требовательные к ресурсам. И всё это – за 10 490 сомов.

2 место: Huawei P8 Lite

Смартфон почти точь-в-точь повторяет внешний вид P10 Lite, отличаясь от него размерами (он чуть толще, шире и длиннее, но это не сильно заметно). Смартфон кажется дороже, чем есть на самом деле, за счет того, что задняя панель также прикрыта стеклом. Есть сканер отпечатка пальца, который настраивается моментально и функционирует очень быстро. По своим характеристикам дисплей P8 Lite 2017 не уступает экрану P10 Lite, но у этой модели меньше встроенной памяти, которую, впрочем, можно увеличить за счёт второго слота. При этом придётся выбирать: либо вы используете одновременно 2 SIM-карты, либо одну + microSD. Вывод: отличный выбор смартфона для начинающих пользователей. Стоимость в O!Store: 14 990 сомов.

1 место: Huawei P10 Lite

Действительно важное, качественное отличие P10 Lite от предшественников - возросший объем оперативной и внутренней памяти. Смартфон оборудован 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Отметим, что немного улучшена и батарея. В целом же данный девайс с 5.2-дюймовым дисплеем предлагает многое, а стоит в два раза дешевле флагмана. Он здорово собран и выглядит гораздо дороже своей стоимости благодаря эффектной стеклянной крышке, там же расположен сканер отпечатков пальцев. 12-мегапиксельная фронтальная камера способна делать замечательные снимки, для селфи предусмотрено 8 мегапикселей "фронталки". Смартфон доступен в блестящем синем, черном, белом и золотистом цветах. Его стоимость – 19 990 сомов.

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А какой смартфон выбираете вы?