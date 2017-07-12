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Суд отказал Текебаеву в выдаче ID-паспорта

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Аида Джумашева

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о том, чтобы подсудимому выдали ID-паспорт взамен загранпаспорта.  Он объяснил это необходимостью в связи с тем, что Текебаев выдвигает свою кандидатуру на выборах президента.

Судья Эрнис уулу Айбек отказал в ходатайстве.

Текебаев же заявил, что ему нужен ID-паспорт сегодня. Он возмутился действиями судьи, отметив, что у него есть свои права.  По словам оппозиционера, его личность была установлена при задержании и паспорт может быть заменен.

Однако судья попросил не кричать на него и не нарушать порядок.

URL: http://www.vb.kg/363143
Теги:
выборы, паспорт, суд, Омурбек Текебаев
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (4 материалов)
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