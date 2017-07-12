Суд отказал Текебаеву в выдаче ID-паспорта

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о том, чтобы подсудимому выдали ID-паспорт взамен загранпаспорта. Он объяснил это необходимостью в связи с тем, что Текебаев выдвигает свою кандидатуру на выборах президента.

Судья Эрнис уулу Айбек отказал в ходатайстве.

Текебаев же заявил, что ему нужен ID-паспорт сегодня. Он возмутился действиями судьи, отметив, что у него есть свои права. По словам оппозиционера, его личность была установлена при задержании и паспорт может быть заменен.

Однако судья попросил не кричать на него и не нарушать порядок.