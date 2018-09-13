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"Ата-Мекен" заслушает отчет по фактам хищений из Исторического музея

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- ВБ
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С пометкой "СРОЧНО" пресс-служба "Ата-Мекен" разослала информацию, что парламентская фракция "Ата-Мекен" рассмотрит отчет о проделанной работе по фактам хищений при реконструкции Государственного исторического музея Кыргызской Республики.

Повестка дня следующая:

1. Рассмотрение отчетов о проделанной работе по фактам хищений при реконструкции Государственного исторического музея Кыргызской Республики.

Докладчики:

- руководство (директора и главные инженеры периода реконструкции ГИМ) Государственного исторического музея Кыргызской Республики;

- Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

- Министерство финансов Кыргызской Республики;

- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

- Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской;

- Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

2. О выполнении решения парламентской фракции "Ата Мекен" от 27 апреля 2018 года относительно ситуации с поддельными трастовыми документами по компании "Мегаком", полученными из государства Белиз.

Докладчики:

- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

- Министерство иностранных дел Кыргызской Республики; - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (КТРК);

3. О заявлении Евгения Гуревича, бывшего финансового консультанта Максима Бакиева, руководителя ЦАРИИ (Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям), относительно незаконно выведенных семьей бакиевых финансовых активов из Кыргызской Республики.

Докладчики:

- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

4. Разное

Заседание пройдет 14 сентября 2018 года, в Западном зале заседаний ЖК КР.


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URL: https://www.vb.kg/373425
Теги:
Ата Мекен, Евгений Гуревич, коррупция, музей, парламент
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