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Премьер-министр наградил призеров чемпионата Азии - Маслову и Кыштакбекова

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Гулиза Авазова

Сегодня, 12 июля, премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков встретился с двукратной чемпионкой Азии по легкой атлетике Дарьей Масловой, бронзовым призером того же чемпионата Адилетом Кыштабековым, а также их тренерами Виктором и Татьяной Борисовыми.

Жээнбеков поздравил легкоатлетов с достойным выступлением, вручил спортсменам и тренерам денежные премии и наградил именными часами.

Также он отметил уникальность в истории кыргызстанского спорта за годы независимости победы Дарьи Масловой, которая завоевала сразу две медали на чемпионате Азии. "Вы стали достойными представителями Кыргызской Республики на международной спортивной арене. Я наблюдал за выступлениями на чемпионате Азии по легкой атлетике и искренне болел за наших спортсменов. Признаюсь, что и мне спорт не чужд. В свое время я играл в волейбол за сборную района, в школе был капитаном команды по этому виду спорта", - отметил премьер.

В свою очередь тренер Виктор Борисов подчеркнул, что в последние несколько лет ощущается заметная поддержка со стороны правительства республики.

Премьер-министр добавил, что каждая победа – это большой труд тренера и спортсменов, и он гордится тем, что в стране есть люди, преданные своему делу. Жээнбеков поручил аппарату правительства и Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта представить спортсменов и их тренеров к правительственной и государственной наградам.

"Вы с честью представляете Кыргызстан на международных соревнованиях. Правительство со своей стороны продолжит прилагать максимум усилий для развития спорта, для того, чтобы у спортсменов были все необходимые условия для подготовки", - заключил Жээнбеков.

Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия). В копилке сборной Кыргызстана три медали, из которых две – золотые, завоеванные Дарьей Масловой на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также на последней дистанции среди мужчин Адилет Кыштакбеков принес нашей сборной бронзовую медаль.

URL: http://www.vb.kg/363155
Теги:
легкая атлетика, чемпионат, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Касым Молдобаев
12.07.2017, 14:46
Карма: +106
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 178
Минусов: 72
Комментариев: 395

Что ж, они заслужили эти награды, отстояли честь страны за рубежом.

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Жалоба модератору
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12.07.2017, 15:14

Молодцы, Заслужили! Всегда приятно и волнительно болеть за наших на международных соревнованиях.

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Айжана Абдылдаева
12.07.2017, 15:14
Карма: -9
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Минусов: 43
Комментариев: 57

Дарья Маслова совершила подвиг завоевав на одном чемпионате Азии сразу 2 золотые медали !  На такое способны только легендарные спортсмены. И Дарья с такими достижениями пополнит немногочисленные ряды легендарных спортсменов Кыргызстана. 

А что касается Премьер-Министра, то он молодец, сразу чувсвуется, что любит спорт, а значит будет спортивной отрасли уделять большое внимание! Я рада что у нас такой Премьер-Министр. 

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Айжана Абдылдаева
12.07.2017, 15:37
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 43
Комментариев: 57

Такое награждение со стороны Премьер министра страны, очень больая мотивация для спортсменов! Маслова вообще совершила героический поступок. 2 золота это просто супер! Кыштабеков тоже молодец! Он молодой парень, и уже медали начал приносить для сборной! Будушее в легкой атлетике видимо у нас хорошее, теперь нужно побольше молодежь в сборную привлекать, пускай опыта набираются. 

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Федя Поздняк
12.07.2017, 18:23
Карма: +3
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Плюсов: 7
Минусов: 4
Комментариев: 19

123456

Молодцы, Заслужили! Всегда приятно и волнительно болеть за наших на международных соревнованиях.

Премьер не только встретился со спортсменами, им были вручены материальные средства и именные часы от премьера. Мотивация - залог будущих побед.

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