Премьер-министр наградил призеров чемпионата Азии - Маслову и Кыштакбекова

Сегодня, 12 июля, премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков встретился с двукратной чемпионкой Азии по легкой атлетике Дарьей Масловой, бронзовым призером того же чемпионата Адилетом Кыштабековым, а также их тренерами Виктором и Татьяной Борисовыми.

Жээнбеков поздравил легкоатлетов с достойным выступлением, вручил спортсменам и тренерам денежные премии и наградил именными часами.

Также он отметил уникальность в истории кыргызстанского спорта за годы независимости победы Дарьи Масловой, которая завоевала сразу две медали на чемпионате Азии. "Вы стали достойными представителями Кыргызской Республики на международной спортивной арене. Я наблюдал за выступлениями на чемпионате Азии по легкой атлетике и искренне болел за наших спортсменов. Признаюсь, что и мне спорт не чужд. В свое время я играл в волейбол за сборную района, в школе был капитаном команды по этому виду спорта", - отметил премьер.

В свою очередь тренер Виктор Борисов подчеркнул, что в последние несколько лет ощущается заметная поддержка со стороны правительства республики.

Премьер-министр добавил, что каждая победа – это большой труд тренера и спортсменов, и он гордится тем, что в стране есть люди, преданные своему делу. Жээнбеков поручил аппарату правительства и Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта представить спортсменов и их тренеров к правительственной и государственной наградам.

"Вы с честью представляете Кыргызстан на международных соревнованиях. Правительство со своей стороны продолжит прилагать максимум усилий для развития спорта, для того, чтобы у спортсменов были все необходимые условия для подготовки", - заключил Жээнбеков.

Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия). В копилке сборной Кыргызстана три медали, из которых две – золотые, завоеванные Дарьей Масловой на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также на последней дистанции среди мужчин Адилет Кыштакбеков принес нашей сборной бронзовую медаль.