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На имя президента КР пришла благодарность от трудовых мигрантов России

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Кыргызстанцы, проживающие в России, выражают благодарность президенту КР Алмазбеку Атамбаеву за поддержку и содействие в решении вопроса признания водительских удостоверений Кыргызстана на территории России.

"Как Вам известно, за пределами нашей Родины в силу различных жизненных обстоятельств проживает около одного миллиона экономически активного населения Кыргызстана, а самое многочисленное диаспоральное сообщество в мире проживает в Российской Федерации.

Мы уверены, что, учитывая Ваш жизненный опыт проживания и получения образования за пределами Родины, Вы понимаете, что деятельность диаспоральных общественных организаций – это часть большой и важной работы по созданию позитивного имиджа Кыргызстана в современном мировом обществе. В рамках визитов Вы всегда находите возможность встречи со своими соотечественниками, чтобы выслушать конструктивные предложении и взять в работу решение наших наболевших вопросов", - говорится в обращении.

Представители общественных объединений кыргызстанцев в России отмечают, что на встрече, состоявшейся 20 июня в Москве с главой государства, "наряду с многочисленными другими вопросами был озвучен вопрос, который касается напрямую кыргызских мигрантов, работающих в РФ".

"Вопрос касался возникших трудностей при использовании национальных водительских удостоверений на территории России, где Вы взяли на контроль решение данного вопроса. Более 250 тысяч наших кыргызстанцев работают в РФ водителями. Это их единственный источник поддержки своих семей. И в этой связи данный запрет мог бы катастрофически сказаться на условиях жизни множества семей, стариков, женщин и детей.

В связи с вышеизложенным от имени кыргызстанцев выражаем Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, огромную благодарность за реальную, действенную поддержку соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность в сфере транспортной логистики", - говорится в обращении.

Представители кыргызских диаспоральных общественных организаций и объединений в Российской Федерации, подписавшие данное обращение:

  1. Муратбеков А. Я. – учредитель, председатель совета попечителей межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги", г. Москва;
  2. Шакиров А. А. – президент и председатель правления межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги", г. Москва;
  3. Аттокуров Р. А. – председатель совета аксакалов города Москва и Московской области, торага Координационного совета города Москва и Московской области, г. Москва;
  4. Бегиева Дж. – руководитель региональной общественной организации "Мекеним Ала-Тоо", г. Москва;
  5. Жайчиев Э. А. – бизнесмен, г. Москва;
  6. Назаркулова З. – руководитель "Ала Тоо айымдары", г. Москва;
  7. Чериков А. А. – президент хакасской РОО "Менин Кыргызстаным" ("Мой Кыргызстан") в Республике Хакасия РФ;
  8. Тойтуков Ж. Э. – председатель организации "Кыргызская национально-культурная автономия" в г. Новосибирск;
  9. Туйуков К. Ш. – председатель кыргызской национально-развлекательной организации "Дружба" в Республике Тыва РФ;
  10. Зулпукаров Т. Ж. – председатель местной общественной организации "Национально-культурная автономия кыргызов Томска";
  11. Асанов А. М. – председатель омской областной общественной национально-культурной организации "Содружество кыргызстанцев в Омске";
  12. Айдаров К. К. – руководитель РОО "Киргизия "Север", г. Сургут;
  13. Жандар уулу Т. – председатель РОО "Ала Тоо Оренбург";
  14. Полотбеков М. Т. – председатель ОсОО "Манас Ата", г. Екатеринбург;
  15. Сманова К. – руководитель РОО "Биримдик", г. Тюмень;
  16. Алымкулов А. – руководитель РОО "Союз кыргызстанцев", г. Пермь;
  17. Касымов Б. – руководитель РОО "Биримдик", г. Кострома;
  18. Толбаев Э. Б. – председатель кыргызской диаспоры, г. Сахалин;
  19. Салахунов М. Ж. – руководитель проекта "Мамалак", г. Москва;
  20. Абдылдаев К. – руководитель кыргызской диаспоры, г. Ростов-на-Дону.

URL: http://www.vb.kg/363169
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Россия, трудовая миграция
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Комментарии
Медет Осмоналиев
12.07.2017, 18:09
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В последние годы действительно много сделано для того, чтобы обеспечить адекватные условия работы за рубежом для наших граждан.

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