На имя президента КР пришла благодарность от трудовых мигрантов России

Кыргызстанцы, проживающие в России, выражают благодарность президенту КР Алмазбеку Атамбаеву за поддержку и содействие в решении вопроса признания водительских удостоверений Кыргызстана на территории России.

"Как Вам известно, за пределами нашей Родины в силу различных жизненных обстоятельств проживает около одного миллиона экономически активного населения Кыргызстана, а самое многочисленное диаспоральное сообщество в мире проживает в Российской Федерации.

Мы уверены, что, учитывая Ваш жизненный опыт проживания и получения образования за пределами Родины, Вы понимаете, что деятельность диаспоральных общественных организаций – это часть большой и важной работы по созданию позитивного имиджа Кыргызстана в современном мировом обществе. В рамках визитов Вы всегда находите возможность встречи со своими соотечественниками, чтобы выслушать конструктивные предложении и взять в работу решение наших наболевших вопросов", - говорится в обращении.

Представители общественных объединений кыргызстанцев в России отмечают, что на встрече, состоявшейся 20 июня в Москве с главой государства, "наряду с многочисленными другими вопросами был озвучен вопрос, который касается напрямую кыргызских мигрантов, работающих в РФ".

"Вопрос касался возникших трудностей при использовании национальных водительских удостоверений на территории России, где Вы взяли на контроль решение данного вопроса. Более 250 тысяч наших кыргызстанцев работают в РФ водителями. Это их единственный источник поддержки своих семей. И в этой связи данный запрет мог бы катастрофически сказаться на условиях жизни множества семей, стариков, женщин и детей.

В связи с вышеизложенным от имени кыргызстанцев выражаем Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, огромную благодарность за реальную, действенную поддержку соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность в сфере транспортной логистики", - говорится в обращении.

Представители кыргызских диаспоральных общественных организаций и объединений в Российской Федерации, подписавшие данное обращение: