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Дольщики обвиняют ОсОО "Иска-строй" в мошенничестве и грозят голодовками

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Народную новость прислали дольщики недостроенного дома по улице Токомбаева (напротив мкр. "Асанбай") застройщика ОсОО "Иска-строй"

В октябре 2016 года мы, дольщики ОсОО "Иска-строй", подали свои заявления на мошеннические действия и присвоение наших денег Нарынбеком Сариевым, а также на их отказ выполнять свои договорные обязательства по строительству нашего дома. Более 30 заявлений в настоящее время находится у следователя Улана Жапекова, который сначала возбудил уголовное дело на Н. Сариева, но потом решил его закрыть за отсутствием состава преступления.

Напрашивается вопрос: "Что считается в нашей стране преступлением в соответствии с законодательством КР, если мошенничество и присвоение миллионов долларов дольщиков не считается таковым?". Скорее всего, разгадка принятия такого решения проста – это пресловутая коррупция. Вышеуказанный следователь вместе с вышестоящим руководством хорошо подоили нашими же деньгами Н. Сариева и благополучно закрыли его дело.

Получив такой откровенный плевок в лицо, мы решили идти дальше и обратились во все существующие правоохранительные органы КР, включая Совбез, ГКНБ, ГП, Финпол, а также к лидеру фракции "Республика-Ата-Журт", в списке кандидатов в депутаты ЖК которой значился Нарынбек Сариев, спикеру ЖК, депутату ЖК Дастану Бекешеву и, наконец, президенту КР Алмазбеку Шаршеновичу Атамбаеву.

Прошло полтора месяца, как наше письмо-обращение к президенту с просьбой о помощи было направлено аппаратом президента в Финансовую полицию КР с резолюцией "Помочь!", а также с пометкой о том, что исполнение взято под контроль им же. Нашей радости не было предела, когда мы узнали об этом. Дольщики были уверены в том, что их услышали, и что есть справедливость в стране, что в стране действительно правит Закон.

В результате вышеуказанный орган, собрав с дольщиков объяснительные и завершив свои доследственные и следственные мероприятия, на которые ушло больше месяца, вынес решение отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Нарынбека Сариева. И вернул наше обращение в РОВД Октябрьского района города Бишкек, с которого и началась наша долгая, несчастливая эпопея.

Неужели такому органу высоких профессионалов понадобилось столько времени, чтобы посчитать ущерб, нанесенный нам Н. Сариевым, и прийти к заключению, что его недостаточно для возбуждения уголовного дела? А ведь Финансовая полиция КР гордо называет себя "карающим мечом правосудия", но почему-то этот "карающий меч правосудия" нежно погладил Н. Сариева по голове и отпустил восвояси. Так и катится наш богатенький "колобок" от одного органа к другому, беззаботно и весело отстегивая деньги дольщиков.

В настоящее время Н. Сариев в открытую смеется нам в лицо, заявляя, что все "нужные ему люди" прикормлены и сидят у него в кармане. Тем временем наши бесконечные хождения по мукам под насмешками этого ушлого "колобка" так и продолжаются, и не надо быть провидцем, чтобы не увидеть, чем закончится наша печальная история сплошных разочарований.

Не надо удивляться, если доведенные до отчаяния дольщики будут спрыгивать с шестого этажа нашего недостроенного дома, сжигать себя на площади, объявлять бессрочные голодовки и стоять сутками у Белого дома, дабы привлечь к себе внимание безразличных чиновников, наделенных высокими полномочиями. Отчаявшиеся дольщики готовы на все, потому что они пойдут отстаивать свои попранные права и свои кровные, а не псевдоинтересы обиженных политиков.

URL: http://www.vb.kg/363177
Теги:
президент, строительство, Финполиция
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