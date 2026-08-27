Реестр, соцсети и дипломы – что предстоит решить после принятия закона

Будущий закон о психологической деятельности должен установить базовые требования к профессии, но не сможет дать готовый ответ на каждый практический вопрос. Кто станет оператором государственного реестра, как проверить консультанта из социальных сетей и как применять требования к образованию, полученному за рубежом, - часть этих механизмов предстоит определить отдельно.

Постатейное обсуждение достаточно четко обозначило границы будущего закона. В ряде случаев рабочая группа оставила в проекте общий принцип, не перегружая документ процедурами, которые могут регулироваться отдельно.

Реестр создадут, ведомство определят позже

Одним из основных инструментов проверки специалиста должен стать Единый государственный реестр психологов. Однако конкретное ведомство, которое будет отвечать за его ведение, непосредственно в законе закреплять не планируют.

Причина практическая: структура исполнительной власти может меняться. Если закрепить в законе конкретное министерство, его реорганизация впоследствии потребует внесения поправок в сам документ.

Поэтому уполномоченный орган предполагается определить решением Кабинета министров. Отдельно предстоит установить и технические параметры работы реестра.

Для граждан важен не только сам факт появления реестра, но и то, как он будет работать: какие сведения окажутся доступны и насколько просто будет проверить конкретного специалиста. Эти детали будут зависеть уже от практической реализации системы.

Психолог работает в Instagram - как его проверить

Отдельный вопрос - работа психологов в интернете. Проект предусматривает возможность дистанционной психологической помощи, но специального механизма идентификации и проверки специалистов непосредственно в социальных сетях не вводит.

Сегодня психолог может находить клиентов и консультировать онлайн, а сведения о его образовании и опыте пользователь зачастую получает из описания профиля.

Государственный реестр должен стать независимым источником такой информации: через него можно будет проверить, зарегистрирован ли специалист в государственной системе. Однако нормы, которая напрямую связывала бы аккаунт психолога в Instagram, Telegram или на другой платформе с его записью в реестре, в проекте пока нет.

В результате сам инструмент проверки предусмотрен, но остается практический вопрос: насколько легко человек, нашедший психолога в социальной сети, сможет найти и идентифицировать его в государственной базе.

Как учитывать образование, полученное за рубежом

Отдельно обсуждалось образование, полученное за пределами Кыргызстана. Названия специальностей, структура программ и присваиваемые квалификации в разных странах могут отличаться от принятых в республике.

При этом в Кыргызстане уже действуют предусмотренные законодательством процедуры признания иностранных документов об образовании. Поэтому прописывать в новом законе отдельные правила для каждой зарубежной программы или квалификации нет необходимости.

Общее требование к образованию психолога устанавливает законопроект, а соответствие конкретного иностранного документа будет определяться в рамках действующих процедур его признания.

Постатейное обсуждение в итоге обозначило не только содержание проекта, но и степень его детализации. Закон должен установить основные требования к профессии и создать государственный реестр. Вопросы управления системой и часть практических процедур предполагается определить отдельно.

Принятие закона поэтому не завершит формирование новой системы регулирования. Часть решений предстоит принять Кабинету министров и уполномоченному органу. Некоторые вопросы, прежде всего проверка специалистов, работающих через социальные сети, пока остаются урегулированными лишь в общих чертах.