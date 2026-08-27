Абдыжапар Бекматов: "Новый Курултай меняет архитектуру власти Казахстана"

Конституционные преобразования в Казахстане следует рассматривать не только как внутренний процесс, но и как важный этап для всего Центральноазиатского региона. Об этом в Бишкеке на круглом столе "Курултай-2026: новый этап казахстанского парламентаризма и регионального сотрудничества в Центральной Азии" заявил экс-член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, эксперт по избирательным вопросам Абдыжапар Бекматов.

По его словам, политическая реформа в Казахстане представляет собой последовательный процесс институциональной перестройки государства, направленный на формирование новой архитектуры власти.

"Основная логика преобразований - создание системы, в которой сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство имеют четко определенные полномочия и несут ответственность за результаты своей деятельности", - отметил эксперт.

Особое внимание Бекматов уделил появлению нового однопалатного представительного органа - Курултая Республики Казахстан. По его оценке, вектор политических трансформаций заложила конституционная реформа 2022 года, а логическим продолжением стал новый проект Конституции, вынесенный на республиканский референдум 15 марта 2026 года.

С 1 июля 2026 года новая Конституция Казахстана вступила в силу. Двухпалатный Парламент прекратил свои полномочия, а обновленный законодательный орган получил название Курултай.

По словам эксперта, речь идет не просто о переименовании парламента, а о переходе к принципиально иной институциональной модели. Однопалатная система объединяет законодательные функции в едином органе. Это позволяет сократить бюрократические процедуры, сделать законотворческий процесс более оперативным и повысить персональную ответственность депутатов.

При этом эффективность однопалатной системы зависит не столько от структуры, сколько от реального объема полномочий, качества депутатского корпуса и способности эффективно контролировать исполнительную власть.

Согласно новой модели, Курултай становится высшим представительным и законодательным органом страны. Он состоит из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет по пропорциональной системе в едином общереспубликанском избирательном округе.

Это означает, что новый Курултай должен стать не просто органом, формально утверждающим государственные решения и назначения. От него ждут способности выражать запросы общества, активно участвовать в формировании законодательства, контролировать реализацию государственной политики и обеспечивать подотчетность властных институтов.

При такой системе существенно возрастает и роль политических партий. Если ранее Казахстан использовал смешанную избирательную модель, постепенно увеличивая партийное представительство и снижая избирательный порог, то новая модель Курултая полностью базируется на пропорциональном принципе.

По мнению Бекматова, это объективно укрепляет партийную систему.

"Развитие Курултая невозможно без развития партий. Партия должна формировать четкую программу, отстаивать интересы различных социальных групп, предлагать решения актуальных проблем и нести полную ответственность за своих выдвиженцев", - подчеркнул эксперт.

Отдельно он отметил важность расширения представительства населения. В избирательном законодательстве Казахстана закреплены механизмы участия женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

При этом, по мнению эксперта, такое представительство не должно быть номинальным: эти категории граждан должны реально участвовать в разработке законов и принятии ключевых решений.

"Квота - это не конечная цель, а лишь инструмент для достижения полноценного политического участия", - считает Бекматов.

В целом конституционную реформу Казахстана эксперт предлагает рассматривать как создание новой архитектоники государственной власти. Первый ее элемент - сильный Президент, сохраняющий определяющую роль в стратегическом курсе страны. Второй - влиятельный Парламент в лице Курултая, реализующий законодательные функции и выражающий волю граждан. Третий - ответственное Правительство, работающее strictly в рамках закона, бюджета и под жестким контролем законодателей.

"Речь идет не об ослаблении президентской власти, а о более четком разделении полномочий и зон ответственности. Сильное государство - это не только мощная исполнительная вертикаль. Это система, где каждый институт имеет понятные функции и отвечает за результат", - отметил эксперт.

Бекматов подчеркнул, что Казахстан и Кыргызстан объединяют общая история, культура и соседство, однако страны выстраивают разные модели государственного управления. Поэтому казахстанский опыт представляет интерес прежде всего как предмет сравнительного анализа, а не как готовый шаблон для копирования.

Перед всеми государствами Центральной Азии стоят схожие задачи: повышение эффективности госинститутов, укрепление доверия граждан, повышение качества законов и развитие здоровой политической конкуренции.

По мнению эксперта, конституционная трансформация Казахстана демонстрирует системный переход к новой архитектуре управления. В этой модели политические партии призваны стать ключевым связующим звеном между гражданами и государством, а формула "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство" становится главным ориентиром нового этапа развития страны.