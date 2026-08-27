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Аэропорт "Манас" временно ограничит рейсы 31 августа и 1 сентября

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Международный аэропорт "Манас" скорректирует график работы из-за проведения саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и обслуживания официальных делегаций. Об этом сообщили в компании.

Ограничения на регулярные пассажирские рейсы будут действовать 31 августа с 09:00 до 20:00 и 1 сентября с 10:00 до 22:00. В эти часы воздушная гавань обслуживает исключительно правительственные борты.

Полного закрытия аэровокзала не планируется: в ночное время пассажирские рейсы будут обслуживаться в штатном режиме.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" ведет работу с авиакомпаниями по изменению расписания. Отдельные вылеты будут перенесены на доступные временные слоты или отменены. Вылетающим в указанные даты рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса у перевозчика.


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URL: https://www.vb.kg/461140
Теги:
ШОС, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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