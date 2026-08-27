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Толон Абдыров: "Новый Курултай усилит парламентскую дипломатию РК и КР

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- Светлана Лаптева
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Новый Курултай Казахстана создает дополнительные возможности для развития межпарламентского диалога и законодательного сопровождения совместных проектов Кыргызстана и Казахстана. Об этом в интервью VB.KG заявил доктор экономических наук, профессор Толон Абдыров.

По словам эксперта, Кыргызстан и Казахстан связывают не только общая история, культура и география. Сегодня между двумя странами сформировалась плотная система экономических взаимосвязей, включающая торговлю, транспорт, энергетику и приграничное сотрудничество.

"Политическая модернизация Казахстана и формирование нового Курултая представляют интерес для Кыргызстана прежде всего потому, что появляется дополнительная возможность для развития межпарламентского диалога и сопровождения двусторонних проектов", - отметил Толон Абдыров.

От торговли - к совместному производству

Одним из главных направлений сотрудничества профессор назвал торговлю и производственную кооперацию.

Казахстан остается одним из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. В 2025 году товарооборот между двумя странами составил около 2,4 млрд долларов, а стратегическая цель - довести этот показатель до 3 млрд долларов.

Однако, по мнению Абдырова, важно не просто увеличивать объем торговли, но и менять ее структуру - переходить от простого обмена товарами к совместному производству и созданию высокой добавленной стоимости.

Перспективными направлениями он считает агропромышленный комплекс, переработку сельхозпродукции, пищевую промышленность, текстиль, фармацевтику и логистику.

"Экономический эффект будет значительно выше, если индустриально-торгово-логистические площадки станут не просто складской инфраструктурой, а центрами для переработки, производства и выхода предприятий двух стран на общий рынок", - отметил профессор.

Транспортные проекты не конкуренция, а взаимодополнение

Вторым важным направлением Абдыров назвал транспорт и логистику. По его словам, Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, а Кыргызстан участвует в реализации железнодорожного проекта Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

"Эти проекты важно рассматривать не как конкурирующие, а как взаимодополняющие. Если они будут технологически и логистически сопряжены, Центральная Азия получит разветвленную систему выхода на Китай, Кавказ и Европу, а также на южные направления", - сказал Толон Абдыров.

По его словам, особое значение имеет развитие транспортного сообщения по направлению Бишкек - Алматы, а также модернизация пунктов пропуска и сокращение времени пересечения границы.

Для бизнеса важен конкретный показатель - сколько времени и средств предприниматель теряет на границе. Чем ниже эти издержки, тем выше торговая, инвестиционная и деловая активность.

Именно здесь межпарламентское взаимодействие может помочь оперативно выявлять и устранять законодательные и административные барьеры.

Вода и энергетика

Отдельное внимание профессор уделил водно-энергетическому сотрудничеству. Кыргызстан как страна верховья заинтересован в рациональном использовании водных ресурсов, в том числе для выработки электроэнергии. Казахстан, в свою очередь, нуждается в воде в вегетационный период для нужд сельского хозяйства.

При этом Абдыров считает, что эту тему не следует рассматривать исключительно в плоскости конфликта интересов.

"Водные ресурсы необходимо оценивать шире: какую общую экономическую выгоду обе страны могут получить от совместного управления водно-энергетическим комплексом".

По его словам, уже существует успешная практика сотрудничества, когда в зимний период Кыргызстан получает электроэнергию, сохраняя воду в водохранилищах, а накопленный ресурс затем подается в период вегетации.

Следующим этапом, считает эксперт, должны стать долгосрочное планирование, прогнозирование водности, цифровой учет ресурсов, модернизация гидротехнических сооружений и четкая система взаимных обязательств.

Приграничная экономика - самостоятельный ресурс

Еще одним перспективным направлением профессор назвал приграничное сотрудничество. Бишкек и Алматы, Чуйская и Жамбылская области, а также Иссык-Кульская и Алматинская области уже формируют пространство интенсивных экономических контактов.

"Именно на региональном уровне особенно четко видны реальные проблемы бизнеса - транспорт, таможенные процедуры, рынки сбыта, туризм и сельское хозяйство", - подчеркнул Толон Абдыров.

По мнению профессора, межрегиональное сотрудничество следует рассматривать как самостоятельный экономический ресурс.

Чем больше прямых контактов между регионами, предпринимателями и университетами, тем меньше текущих вопросов приходится выносить на высший государственный уровень.

Человеческий капитал - основа экономики знаний

Профессор также выделил гуманитарное сотрудничество и развитие человеческого капитала. Современные экономические отношения зависят не только от ресурсов и инфраструктуры, но и от знаний, технологий и человеческих связей. Языковая и культурная близость Кыргызстана и Казахстана создает для этого самые благоприятные условия.

Совместные образовательные программы, академическая мобильность, научные исследования и молодежные проекты, по мнению эксперта, должны активнее интегрироваться в экономическую повестку.

"В условиях перехода наших стран к экономике знаний необходимо уделять больше внимания совместным образовательным программам, научным исследованиям и академической мобильности", - подчеркнул Абдыров.

Парламентская дипломатия как практический инструмент

Кыргызстан и Казахстан являются участниками Евразийского экономического союза, однако на практике всё еще сохраняются отдельные барьеры и дополнительные издержки.

В этой связи, считает профессор, двум странам важно координировать позиции по вопросам свободного движения товаров, цифровизации транспортных документов, устранения административных ограничений, промышленной кооперации и развития общих транспортных коридоров.

"Парламентская дипломатия здесь может играть вполне практическую роль - не подменять правительства, а помогать совершенствовать нормативную базу и быстрее устранять возникающие барьеры".

По мнению Толона Абдырова, главный результат парламентского взаимодействия должен измеряться не количеством встреч и соглашений, а конкретными экономическими эффектами.

"Главное преимущество нынешнего этапа состоит в том, что Кыргызстан и Казахстан могут постепенно переходить от простого добрососедства к более глубокой экономической взаимозависимости. Торговля, транспорт, вода и энергетика, приграничные регионы, образование - это уже не отдельные направления, а элементы единой системы".

Он подчеркнул, что политическая модернизация Казахстана и появление нового Курултая создают дополнительный институциональный канал для укрепления этой системы.

"Ценность парламентской дипломатии я вижу прежде всего в практическом результате: меньше барьеров, ниже издержки, больше совместных проектов и более тесная экономическая кооперация Кыргызстана и Казахстана", - заключил доктор экономических наук, профессор Толон Абдыров.


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URL: https://www.vb.kg/461148
Теги:
Казахстан, курултай, Бишкек, Кыргызстан
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